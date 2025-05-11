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"لا نتحايل على القوانين".. بسيوني يكشف سر منعه من تدريب الزمالك

12:00 م الأحد 11 مايو 2025

عبد الحميد بسيوني

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كتب- محمد خيري:

كشف عبد الحميد بسيوني مفاجأة، بشأن تفاوض نادي الزمالك معه خلال الفترة الماضية، لتولي تدريب الفريق، قبل التعاقد مع أيمن الرمادي، عقب رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

قال "بسيوني"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إن بي سي مصر 1": "حدث تواصل بيني وبين الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لتدريب الفريق بعد رحيل بيسيرو، وكنت أحد الأسماء المطروحة بقوة لتولي المهمة".

أضاف: "تلقيت عرضين آخرين بجانب عرض الزمالك، لكن استقالتي من تدريب طلائع الجيش منعتني من قيادة أي فريق آخر هذا الموسم، وفقًا للوائح اتحاد الكرة".

أكمل: "في نادي طلائع الجيش لا يوجد أي تحايل على اللوائح، ونحن نحترم القوانين، ولذلك توقفت المفاوضات بشكل نهائي".

وأختتم تصريحاته: "أشكر إدارة الزمالك على ثقتهم، وأتمنى كل التوفيق للكابتن أيمن الرمادي في مهمته الجديدة مع الفريق".

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