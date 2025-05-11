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"مصر بلد الأمن والأمان".. الزمالك يكشف الخطوة الجديدة تجاه زيزو بعد التحقيق

11:49 ص الأحد 11 مايو 2025

أحمد مصطفى ''زيزو''

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كتب- محمد خيري:
أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن حضور أحمد مصطفى "زيزو" مع محاميه للتحقيقات هو تأكيد لوجود أمن وأمان في مصر وليس نادي الزمالك فقط.

وخضع زيزو بجانب محاميه، للتحقيق داخل نادي الزمالك أمس السبت، للتأكد من صحة توقيعه للنادي الأهلي، وتواجده في السفارة الأمريكية خلال الفترة الماضية، للحصول على التأشيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "ما يقوم به نادي الزمالك مع زيزو هو نموذج للاحترافية والاحترام، ولا يصح إلا الصحيح والأمور تسير بصورة قانونية، وبعد انتهاء الشئون القانونية من عملها سترفع تقرير وتوصية لمجلس الإدارة".

وأضاف: "كل مباريات الزمالك المقبلة هي مهمة للغاية سواء في بطولة الدوري أو نهائي كأس مصر والفريق دائما يلعب على الفوز وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد بقيادة أيمن الرمادي".

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أحمد سالم نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو النادي الأهلي
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