3 أهداف لـ "ريال أنشيلوتي" في الكلاسيكو أمام برشلونة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق ريال مدريد عند 05:15 عصر اليوم الأحد ضيفًا على نظيره برشلونة ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويدخل ريال مدريد مع أنشيلوتي ونصب أعينه عدة أهداف نستعرض منها ثلاثة:

1) تقليص الفارق مع برشلونة

يتبقى 4 جولات على نهاية الموسم الجاري من الدوري الإسباني ما يعادل 12 نقطة لذا يرغب ريال مدريد في الفوز وتقليص الفارق ليصبح نقطة واحدة مع تبقي ثلاث جولات وإمكانية تعثر برشلونة في الجولات المقبلة.

2) الثأر

ريال مدريد خسر بطولتين خلال الموسم الجاري على يد برشلونة وهما السوبر والكأس في إسبانيا ويرغب في الثأر من غريمه وملاحقته على الصدارة.

3) الموسم الصفري

يرغب أنشيلوتي في ختام مسيرته مع ريال مدريد بلقب الدوري بدلاً من الموسم الصفري إذ خسر بطولتي السوبر والكأس وودع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد أرسنال ويتبقى أمله في حصد بطولة الدوري.