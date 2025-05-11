"للأهلي ولا الزمالك؟".. رئيس البنك الأهلي ينهي الجدل بشأن رحيل ثنائي الهجوم

كتب- محمد خيري:

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك للتعاقد مع ثنائي الفريق ياو أنور وأسامة فيصل.

وقال أشرف نصار في تصريحات لـ برنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "رغبتنا من بداية الموسم هي التواجد في أول 9 مراكز في الدوري المصري، وبعدها التواجد في المربع الذهبي وهو ما تحقق حتى الوقت الحالي، بالإضافة إلى المنافسة في بطولة كأس الرابطة المصرية".

وأوضح: "الجهاز الفني للبنك الأهلي، واللاعبين ومجلس الإدارة يطمحوا للمنافسة هذا الموسم، ونقدم أداء جيد في المنافسات المحلية الحمد لله.

وأكمل: "تحدثت مع اللاعبين بعد مباراة بيراميدز، ونستعد للمباراة القادمة ضد حرس الحدود في المكس، ونركز في القادم، من أجل المحافظة على التواجد في المربع الذهبي والتواجد في الكونفدرالية خلال العام القادم".

وأوضح: "طارق مصطفى مدرب متميز، ويقدم موسم رائع مع البنك الأهلي، وعقده لمدة موسمين وسنكمل الحلم مع بعض بإذن الله، ويتبقى له موسم واحد مع الفريق".

وتابع: "هناك حالة من الانسجام بين المنظومة كاملة مع طارق مصطفى، والمدرب يحترم تعاقداته والاتفاقات، وهو مكمل معانا بإذن الله، واللائحة والعقود مستقرين عليها من بداية الموسم.

وأضاف: "لن نستغني عن أي لاعب خلال الفترة القادمة ونسعى للحفاظ على اللاعبين ولم يصل لنا أي عروض بشأن أسامة فيصل أو ياو أنور سواء من الأهلي أو الزمالك".

واختتم أشرف نصار حديثه قائلا: "محمد أبو جبل يتدرب مع الفريق وبإذن الله سيتواجد معنا خلال الفترة القادمة".