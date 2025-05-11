بيراميدز يتخطى الزمالك والأهلي يتصدر.. الاتحاد الدولي يكشف تصنيف الأندية بالعالم

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن تصنيف الأندية حول العالم في آخر تحديث له، والذي شهد تغييرات ملحوظة للأندية المصرية والإفريقية.

وحقق النادي الأهلي المصري إنجازًا كبيرًا بتصدره قائمة الأندية العربية والأفريقية بعدما جاء في الترتيب الـ46 في التصنيف العالمي، بعدما جمع 226 نقطة.

وتفوق الأهلي على العديد من الأندية العالمية البارزة، مثل توتنهام الإنجليزي المتأهل لنهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج"، ونابولي الإيطالي.

من جانبه، واصل نادي بيراميدز تقدمه في التصنيف، حيث صعد 5 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الـ48 عالميًا، بعد أن كان في المركز الـ53 الشهر الماضي، وجاء في المركز الثاني على المستوى العربي والأفريقي خلف الأهلي.

في المقابل، شهد تصنيف نادي الزمالك تراجعًا ملحوظًا، حيث خسر 7 مراكز ليحتل المركز الـ66 عالميًا، بعد أن كان في المركز الـ59 الشهر الماضي.

وعلى الصعيد الأوروبي، جاء نادي إنتر ميلان الإيطالي، المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة، في المرتبة الثالثة عالميًا خلف ريال مدريد المتصدر.

بينما تقدم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مركزين ليحتل المركز الخامس خلف أرسنال.

أما مانشستر سيتي، الذي يضم الدولي المصري عمر مرموش، فقد تراجع 4 مراكز ليصل إلى المرتبة الـ19 عالميًا.