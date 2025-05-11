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"ثلاث أقوال للصفقة".. شوبير يكشف نهاية حارس الأهلي ومفاجأة بشأن سيحا

10:51 ص الأحد 11 مايو 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، رحيل حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، وتعاقد الأحمر مع محمد سيحا حارس مرمى حرس الحدود المعار من المقاولون العرب.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "لا استطيع قول رقم صفقة سيحا لأنها على ثلاثة أقوال 25 أو 30 أو 35 مليون جنيه".

وأكمل: "الأهلي تأخر في الحديث مع الحارس حمزة علاء في التجديد، بعدما كان قد اتفق مع نادي فرنسي كما أنه يريد على فرصة المشاركة وحاول كلا من محمد رمضان ومحمد يوسف إقناعه لكنه فضل الرحيل".

وأضاف: "سيحا حارس جيد وسيدخل المنافسة مع محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف بينما تأكد رحيل حمزة علاء بشكل رسمي".

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الأهلي شوبير حمزة علاء أحمد شوبير حارس الأهلي سيحا
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