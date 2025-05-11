سامي قمصان: كنت أتمنى التواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

أكد سامي قمصان المدرب العام السابق للنادي الأهلي، على أنه كان يتمنى التواجد مع الفريق، خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال قمصان في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "كنت أتمنى التواجد مع النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "التواجد في محفل مثل هذا شرف كبير، شيئ مش بيتكرر كتير، لكنني أتواجد حاليا كمشجع للفريق وإذا احتاجني النادي في أي منصب سألبي الطلب".

واختتم قمصان تصريحاته: "تواجدت داخل النادي الأهلي لمدة 7 سنوات، أحرص دائما على عمل كل المطلوب مني وهو ما جعلني أستمر مع الجهاز الفني للفريق طوال هذه المدة".

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق قبول الاعتذار الذي تقدم به سامي قمصان المدرب العام للفريق عن عدم الاستمرار في منصبه.

ويذكر أن سامي قمصان قام بتقديم اعتذار عن عدم الاستمرار داخل النادي الأهلي، عقب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي، مما أدى إلى قيام مجلس إدارة النادي، بتوجيه الشكر إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

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