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سامي قمصان: احتويت المشاكل في الأهلي.. وهذا اللاعب قصر بحق نفسه

12:15 ص الأحد 11 مايو 2025

سامي قمصان

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كتب - محمد القرش:

كشف المدرب العام السابق للأهلي، سامي قمصان، موقف مارسيل كولر من قيد علي معلول، وصاحب قرار التعاقد مع أشرف بن شرقي.

وقال قمصان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "يجب على جماهير النادي الأهلي دعم عماد النحاس خلال الفترة المقبلة، حيث يؤدي بشكل جيد".

وأضاف: "دائما ما كنت بجانب السويسري مارسيل كولر وأدافع عنه حتى النهاية، وكنت احتوى المشاكل أثناء فترة تواجدي داخل النادي".

وأوضح: "كولر كان قد وافق على قيد علي معلول في القائمة الأفريقية بالفعل، لكنه لم يشارك بسبب عودته من إصابة ليست بسهلة".

وزاد: "عمر الساعي قصر في حق نفسه، وهو من أهم اللاعبين المصريين الموهوبين المتواجدين حاليا".

وواصل: "زيزو من أهم اللاعبين في مصر خلال الفترة الأخيرة، وحال تم انضمامه للأهلي ستكون صفقة مهمة".

واختتم: "مجلس الإدارة وكولر هما من قررا التعاقد مع أشرف بن شرقي، وطريقة لعب جراديشار مختلفة تماما عن وسام أبو علي".

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الأهلي سامي قمصان علي معلول وسام أبو علي أشرف بن شرقي جراديشار
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