مع عودة تريزيجيه.. ترتيب قادة النادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

اقترب لاعب طرابزون التركي والمعار إلى الريان القطري، محمود حسن تريزيجيه، من الانضمام للأهلي عقب نهاية الموسم في قطر.

ومع عودة تريزيجيه لصفوف النادي الأهلي استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، سيتم إعادة ترتيب قائدي الفريق.

ترتيب قادة الأهلي قبل كأس العالم للأندية

1. محمد الشناوي - (أول مباراة: إنبي 6 مايو 2008)

2. رامي ربيعة - (أول مباراة: حرس الحدود 21 ديسمبر 2010)

3. محمود حسن تريزيجيه - (أول مباراة: 22 يوليو 2012)

4. محمد هاني - (أول مباراة: اتحاد الشرطة 18 أكتوبر 2014)

5. عمرو السولية - (أول مباراة: طلائع الجيش 13 فبراير 2016)

6. كريم نيدفيد - (أول مباراة: سموحة 1 أغسطس 2016)

7. علي معلول - (أول مباراة:إنبي 4 أغسطس 2016)

8. أكرم توفيق - (أول مباراة: الإسماعيلي 17 سبتمبر 2016)

9. حسين الشحات - (أول مباراة: فيتا كلوب 12 يناير 2019)

10. ياسر إبراهيم - (أول مباراة: شبيبة الساورة 18 يناير 2019)

وكان أعلن النادي الأهلي عن عودة محمود حسن تريزيجيه للفريق مرة أخرى لمدة 5 مواسم مقبلة.