محمد سيحا.. فاوضه أحمد سليمان وحصل الأهلي على توقيعه

كتبت-هند عواد:

ينتقل محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب المعار إلى حرس الحدود، إلى صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

محمد سيحا يوقع للأهلي

قال مصدر مقرب من محمد سيحا لمصراوي: "في الثالثة فجر أمس السبت وقع محمد سيحا للنادي الأهلي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، عندما ذهب للجلسة وجد الاستغناء الخاص به من المقاولون العرب مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وحضر الجلسة أحمد يحيى وكيل اللاعب ومحمد رمضان المدير الرياضي السابق للفريق".

مفاوضات الزمالك مع محمد سيحا

في يوليو 2024، كان الزمالك يسعى للتعاقد مع محمد سيحا حارس مرمى المنتخب الأولمبي، خاصة أن عواد لم يكن جدد تعاقده مع الفريق.

وقال مصدر لمصراوي آنذاك: "بدأ اهتمام الزمالك بمحمد سيحا في منتصف الموسم، وتابع الكابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك، الحارس في المعسكر السابق للمنتخب الأولمبي، وتواصل معه عن طريق أحد الوسطاء واستفسر عن وكيله".

وأضاف: "تواصل معه بعدها أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، وأخبره برغبته في ضمه، بعد حل أزمة إيقاف القيد".

ولم ينهي الزمالك مفاوضاته مع سيحا الذي خرج معارا إلى حرس الحدود، حتى نهاية الموسم الحالي.

وخاض محمد سيحا 14 مباراة خلال الموسم الحالي، استقبل خلالها 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

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