كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسعة، داخل جدران نادي الزمالك خاصة بعد قرار تحويل حارس مرمى الفريق محمد عواد، إلى التحقيق بسبب ما بدر منه عقب مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وكان محمد عواد رفض الاستماع لحديث مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك عماد المندوه، خلال إجراء تبديل بدخول محمد عواد بدلا من محمد صبحي، الذي تعرض للإصابة.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، التي تشير إلى وجود خلاف بين عواد والجهاز الفني الجديد للزمالك، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في مباراة سيراميكا أمس.

ويضم الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة أيمن الرمادي، عماد المندوه كمدرب لحراس المرمى، هو الذي أكد أكد في وقت سابق، قبل تولى تدريب حراس مرمى الفريق، أنه يفضل أن يكون محمد صبحي الحارس الأساسي للزمالك بدلا من عواد.

تصريحات سابقة لعماد المندوه عن حراس مرمى الزمالك

وقال المندوه في تصريحات سابقة، عبر قناة "أون سبورت": "إذا كنت مسؤول داخل نادي الزمالك، سأقوم بإشراك محمد صبحي بشكل أساسي مع الفريق، بدلا من عواد".

وأضاف: "وحال اختياري لحراس منتخب مصر، سأضع محمد الشناوي رقم واحد، يليه محمد صبحي وثالثا يأتي محمد عواد وصبحي بالنسبالي في منطقة تانية".

واختتم المندوه تصريحاته: "محمد صبحي حارس كبير، يمكنه اللعب في أي أجواء ويمتلك ثبات انفعالي قوي ولا يهاب أي شئ خلال المباريات".

ومع تولي المندوه مهمة تدريب حراس مرمى نادي الزمالك، قام بإشراك صبحي بشكل أساسي في مباراة سيراميكا أمس، هو ما أغضب محمد عواد بعض الشئ، خاصة وأنه كان الحارس الأساسي للفريق في الفترة الماضية.

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