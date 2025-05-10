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"بسبب زيزو".. مصدر يكشف تقدم الزمالك بطلب إلى السفارة الأمريكية

10:50 م السبت 10 مايو 2025
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    أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (2)
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    زيزو ومحاميه أشرف عبد العزيز بمقر الزمالك
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    أحمد سيد زيزو
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    احتفال زيزو مع الزمالك
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    زيزو
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تواصل مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، مع السفارة الأمريكية من أجل معرفة السبب وراء حصول زيزو على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "نادي الزمالك قرر مخاطبة السفارة الأمريكية، للاستفسار عن سبب حصول زيزو على التأشيرة، بعد أقوال اللاعب فى التحقيق بحصوله عليها لغرض السياحة فقط".

وخضع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، لجلسة تحقيق واستماع داخل النادي اليوم السبت، لانقطاعه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي صباح اليوم السبت، أن زيزو أكد خلال خضوعه للتحقيق، أنه تواجد في السفارة الأمريكية لغرض شخصي.

والجدير بالذكر أن مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق أن صاحب الـ29 عاما، أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانتقال إليه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

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