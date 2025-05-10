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"بينهم ناصر ماهر".. الزمالك يعلن آخر تطورات إصابة ثلاثي الفريق

10:17 م السبت 10 مايو 2025
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    محمد صبحي حارس الزمالك
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    محمد صبحي حارس مرمى الزمالك
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    ناصر ماهر من تدريبات الزمالك
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    ناصر ماهر
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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر التطورات الخاصة بإصابة ثنائي الفريق محمد صبحي وناصر ماهر.

وقال أسامة، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للزمالك: "الأشعة الأولية التي خضع لها الثنائي محمد صبحي حارس المرمى وناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بإحدى المستشفيات القريبة من الملعب، جاءت مطمئنة ولا توجد أي إصابات بكسور للثنائي".

وأضاف: "محمد صبحي تعرض لإصابة في اليد خلال مباراة سيراميكا كليوباترا أمس، فيما تعرض ناصر ماهر لإصابة في أربطة مفصل الكاحل".

وتابع: "الثنائي سيخضعا لفحوصات طبية أخرى، خلال الـ24 ساعة المقبلة، للاطلاع على آخر التفاصيل والتطورات الخاصة بإصابتهما".

وعلى الجانب الآخر، أكد أسامة أنه سيتم عمل أشعة اليوم للاعب وسط الفريق أحمد الجفالي للوقوف على آخر تطورات إصابته، معرفة موعد عودته إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره سيراميكا كليوباترا أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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