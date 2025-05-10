مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمد سيحا حارس المقاولون

كتب - مراسل مصراوي:

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع المقاولون العرب لضم حارس مرمى الفريق المعار إلى حرس الحدود محمد سيحا، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن سيحا وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، فجر اليوم السبت، بحضور المدير الرياضي بالنادي الأهلي محمد يوسف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن تراجع حمزة علاء حارس الفريق عن تجديد تعاقده، على الرغم من الاتفاق بين الطرفين، كان من العوامل الأساسية التي دفعت المارد الأحمر للتحرك إلى ضم محمد سيحا".

وأضاف: "محمد يوسف كان له عامل كبير في ضم سيحا إلى الأهلي، بعدما تحدث مع الخطيب عن قدرات وإمكانيات الحاري، خاصة وأنه قام بتدريبه مع حرس الحدود".

وتابع: "اللاعب قام بالتوقيع على عقود الانتقال إلى الأهلي لمدة 5 مواسم، قبل أن ينهي رئيس النادي محمود الخطيب الاتفاق بشكل نهائي مساء اليوم مع مسؤولي المقاولون العرب".

وأكمل: "أن الاتفاق بين النادي الأهلي والمقاولون العرب يقضي بحصول ذئاب الجبل على 25 مليون جنيه، بجانب بعض الامتيازات الأخرى".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي سيعمل في الساعات المقبلة على حجز موعد لمحمد سيحا للحصول على تأشيرة السفر للولايات المتحدة الأمريكية، بعد الحصول على جواز سفره اليوم".

وخاض محمد سيحا خلال الموسم الحالي، رفقة فريق حرس الحدود المعار له من قبل المقاولون العرب 14 مباراة، استقبل خلالها 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

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