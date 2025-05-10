إقناع المدرب وخطاب رسمي.. آخر تطورات مشاركة أليو ديانج في كأس العالم مع الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع آخر تطورات عودة أليو ديانج للنادي الأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال المصدر في تصريحات "لمصراوي" إن الأهلي تواصل مع أليو ديانج من أجل عودته للفريق قبل كأس العالم.

وأوضح المصدر أن رغبة المارد الأحمر في عودة اللاعب المالي، جاءت وفقا لقرار نتج عن اجتماع بين الخطيب ولجنة التخطيط ومحمد يوسف.

وعن موقف المدرب الأجنبي الجديد من اللاعب، أضاف المصدر أن سيتم إقناعه بأليو ديانج ومن المؤكد أنه لم يمانع.

وأكد المصدر أن عقد اللاعب مع الخلود ينتهي في 30 يونيو، لكن الأهلي سيرسل خطابا رسميا لإدارة نادي الخلود السعودي من أجل عودة ديانج قبل انتهاء إعارته.

واختتم المصدر أن العلاقة القوية بين الناديين لن تمنع الخلود من الموافقة على هذا الطلب، خاصة مع وجود رغبة من ديانج في العودة.