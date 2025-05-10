أحمد شوبير يعلن عن صفقة جديدة للنادي الأهلي في الصيف المقبل

كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تعاقد الأهلي مع حارس مرمى فريق المقاولون العرب المعار إلى حرس الحدود محمد سيحا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "رسميا الأهلي يتعاقد مع محمد سيحا حارس المقاولون المعار إلى حرس الحدود".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن سيحا وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، فجر اليوم السبت، بحضور المدير الرياضي بالنادي الأهلي محمد يوسف. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويقضي محمد سيحا الموسم الحالي معارا إلى فريق حرس الحدود، حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وشارك سيحا خلال الموسم الحالي في 14 مباراة، استقبل خلالهم 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

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