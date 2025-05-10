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مفاجأة الصعود.. ترتيب دوري المحترفين المصري قبل النهاية بـ3 جولات

08:17 م السبت 10 مايو 2025

وادي دجلة

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كتب - محمد القرش:

اقتربت مسابقة دوري المحترفين المصري لموسم 2024/25 من النهاية، حيث يتبقى 3 لقاءات فقط على انتهاء المنافسة.

وكانت المفاجأة في تواجد فريق أبو قير للأسمدة في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، وكهرباء الإسماعيلية رابعا برصيد 64 نقطة.

ترتيب دوري المحترفين المصري

1. وادي دجلة - 74 نقطة

2. المقاولون العرب - 73 نقطة

3. أبو قير للأسمدة - 67 نقطة

4. كهرباء الإسماعيلية - 64 نقطة

5. السكة الحديد - 53 نقطة

6. أسوان - 53 نقطة

7. القناة - 49 نقطة

8. المصرية للاتصالات - 46 نقطة

9. بلدية المحلة - 45 نقطة

10. بروكسي- 43 نقطة

11. الترسانة - 43 نقطة

12. بترول أسيوط - 41 نقطة

13. المنصورة - 37 نقطة

14. الداخلية - 37 نقطة

15. طنطا - 34 نقطة

16. راية - 34 نقطة

17. لافيينا - 31 نقطة

18. ديروط - 30 نقطة

19. منتخب السويس - 29 نقطة

20. سبورتنج - 28 نقطة

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وادي دجلة ترتيب دوري المحترفين المقاولون العرب كهرباء الإسماعيلية السكة الحديد
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