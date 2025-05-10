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"60 أم 80 مليون".. محمود الونش يتحدث عن القيمة المالية لتجديد تعاقده مع الزمالك

07:39 م السبت 10 مايو 2025
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    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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كتب - يوسف محمد:

أكد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن كل الأرقام والمبالغ المالية، التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بتجديد تعاقده مع الفريق غير صحيحة.

وقال الونش في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "كل الأرقام التي يتم تداولها، التي تتعلق بتجديد تعاقدي مع الزمالك غير صحيحة".

وأضاف: "حصولي على عقد يتراوح ما بين 60 مليون إلى 80 مليون في ثلاث مواسم مع نادي الزمالك، هو أمر غير صحيح، لا يوجد هذه الأرقام نهائيا وأحصل على مقابل مادي أقل من ذلك بكثير".

وتابع: "عقب توثيق العقود التجديد في يونيو المقبل مع نادي الزمالك، الجميع سيتأكد بأن كل الأرقام التي يتم تداولها غير صحيحة".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد أعلن في وقت سابق، تجديد عقد مدافع الفريق محمود الونش، لمدة ثلاثة سنوات، لينتهي بذلك في 2028 بدلا من نهاية الموسم الحالي.

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