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الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة ثلاثي الفريق قبل مواجهة بيراميدز

07:27 م السبت 10 مايو 2025

مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 2_Easy-Resize.c

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كتب - محمد القرش:

قال رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أسامة، إن الأشعة الأولية التي خضع لها كل من محمد صبحي حارس المرمى، وناصر ماهر لاعب الفريق، بإحدى المستشفيات القريبة من الملعب، جاءت مطمئنة ولا توجد أي إصابات بكسور للثنائي.

وكان محمد صبحي تعرض لإصابة في رسغ اليد خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس، في حين تعرض ناصر ماهر لإصابة في أربطة مفصل الكاحل نتيجة تدخل قوي.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن الثنائي سيخضع لفحوصات طبية أخرى خلال الـ24 ساعة المقبلة للوقوف على تطورات حالتهما.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز الطبي أن التونسي أحمد الجفالي، جناح الفريق، سيخضع لأشعة اليوم للاطمئنان عليه، وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، خاصةً وأنه يخضع للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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