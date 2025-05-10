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"النادي ساندني".. محمود الونش يكشف سبب تأخير تجديد تعاقده مع الزمالك

07:22 م السبت 10 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سبب تأخر تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض، مشيرا إلى حقيقة وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي معه.

وقال الونش في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر" : "تجديد تعاقدي مع نادي الزمالك تأخر بعض الشيء، بسبب وجود 9 لاعبين في الفريق تنتهي عقودهم، يسعى النادي إلى التجديد معهم، لذلك أخبرت كابتن حسين لبيب بأن هناك لاعبين لهم الأولوية أكتر مني وأنا في النهاية".

وأضاف: "تلقيت أكثر من عرض قبل تجديد تعاقدي مع الزمالك وليس من الأهلي فقط، وتحدثت مع الكابتن حسين لبيب بعد ذلك، أكد لي أننا سننهي الأمر ويتم تجديد العقد في أقرب وقت وهو ما حدث بالفعل".

وتابع: "الحمد لله تمكنت من عمل تاريخ مميز داخل نادي الزمالك، أعمل دائما على معالجة الأخطاء التي أقوم بها، كان لدي ثقة بأن نادي الزمالك لن يتخلى عني بأي شكل وليس بسبب مفاوضات الأهلي فقط".

واختتم الونش تصريحاته: "الزمالك ساندني بشكل قوي خلال إصابتي، فاوضني من أجل تجديد تعاقدي خلال الإصابة التي تعرضت لها وهذا أمر سأتذكره للنادي دائما".

وكان نادي مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن في وقت سابق، تجديد تعاقد محمود حمدي الونش، لمدة 3 سنوات.

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