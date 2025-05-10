كتب - يوسف محمد:

علق محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنباء انتقال زميله أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الونش في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم أكن أعلم بانتقال أحمد زيزو إلى النادي الأهلي، ذهابه إلى السفارة الأمريكية هو الذي كشف الأمر تقريبا".

وأضاف: "الكثيرون كانوا يتحدثون بأن زيزو، كان يتوسط لانتقال إلى الأهلي أيضًا، لكن هذا كلام غير صحيح".

وتابع: "زيزو اختار طريقه وربنا يوفقه، أنا اخترت طريقي وقرار هو الاستمرار في صفوف الزمالك".

واختتم زيزو تصريحاته: "من حق الجماهير تزعل من زيزو، خاصة وأنهم كانوا يضعونه في مكانة كبيرة، لكن في النهاية الجماهير تشجع النادي وليس اللاعبين".

والجدير بالذكر أن مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

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