14 صورة ترصد تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز

كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت 10 مايو، التدريبات الجماعية في مقر النادي بجزيرة ميت عقبة، بقيادة المدرب الجديد أيمن الرمادي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أون سبورت.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة.