مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

0 0
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 2
17:00

برايتون

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

3 2
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

خطوة نحو اللقب.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

06:27 م السبت 10 مايو 2025

الأهلي وسيراميكا (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة السادسة من مرحلة البطولة بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب استاد المقاولون العرب.

وتعد تلك المباراة خطو نحو لقب الدوري المصري الممتاز رقم 45 عبر التاريخ، حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 49 متفوقا على بيراميدز صاحب الـ 47 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

وتمتلك شبكة قنوات "أون سبورت" حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز في شمال أفريقيا والوطن العربي، حيث تنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت1".

اقرأ أيضًا:

"بعد عقوبة عواد وإصابة صبحي".. من يحرس مرمى الزمالك أمام بيراميدز؟

"لم أقصد الإساءة للزمالك".. محمد صبحي يعلق عما بدر منه في لقاء سيراميكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا الأهلي الدوري المصري اخبار الأهلي القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة