خطوة نحو اللقب.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة السادسة من مرحلة البطولة بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب استاد المقاولون العرب.

وتعد تلك المباراة خطو نحو لقب الدوري المصري الممتاز رقم 45 عبر التاريخ، حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 49 متفوقا على بيراميدز صاحب الـ 47 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

وتمتلك شبكة قنوات "أون سبورت" حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز في شمال أفريقيا والوطن العربي، حيث تنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت1".

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