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"بينهم وسام ومعلول".. فيديو لأشباه لاعبي النادي الأهلي

06:20 م السبت 10 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

نال فيديو كوميدي، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الأشخاص الذين يشبهون لاعبي النادي الأهلي، هم يلعبون كرة قدم في أحد الملاعب الخماسية، استحسان الكثير من المواطنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة والمتنوعة، فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص الذين يشبهون لاعبي الأهلي: "وسام أبو علي، حسين الشحات، محمد الشناوي، أكرم توفيق وعلي معلول"، وسط استقبال من لاعبي الجماهير.

ولاقي هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين جماهير النادي الأهلي، الذين استقبلوا الفيديو بشكل كوميدي.

وفي السياق ذاته، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

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النادي الأهلي وسام أبو علي محمد الشناوي أكرم توفيق علي معلول أشباه لاعبي الأهلي
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