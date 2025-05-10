كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعاني فريق الزمالك في مركز حراسة المرمى قبل مواجهة نظيره بيراميدز عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني من بطولة الدوري.

وكان نادي الزمالك قد أعلن أن الإصابة التي تعرض لها حارس مرماه محمد صبحي خلال مباراة الفريق أمس الجمعة أمام سيراميكا كليوباترا للإصابة في المفصل، الذي يربط بين اليد والذراع، إذ سيخضع إلى أشعة خلال الساعات المقبلة، للإطمئنان على حالته وتحديد البرنامج العلاجي اللازم.

وليس صبحي فقط الذي تتواجد احتمالية لغيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة فبديله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا محمد عواد قد أعلن الزمالك تحويله للتحقيق دون الإشارة إلى السبب مكتفيًا بـ "لما بدر من اللاعب خلال اللقاء".

محمد عواد كان قد حضر صباح اليوم السبت إلى مقر الزمالك لحضور التدريبات ولكن تم منعه حتى نهاية التحقيقات معه والتي ستحدد موقفه من خوض مباراة بيراميدز من عدمها، بحسب تصريحات مصدر بالجهاز الفني لمصراوي.

وصعدّ عماد المندوه مدرس حراس فريق الزمالك ثنائي فريق 2008، عمر محمد صلاح ومحمد إيهاب للمشاركة في التدريبات مع محمود الشناوي الحارس الثالث، فيما أشار المصدر ذاته إلى عدم اتضاح الرؤية بصورة نهائية عن هوية حارس مرمى الفريق في مباراة بيراميدز.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف و 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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