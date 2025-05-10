"لم أقصد الإساءة للزمالك".. محمد صبحي يعلق عما بدر منه في لقاء سيراميكا

كتبت-هند عواد:

علق محمد صبحي حارس مرمى الزمالك على ما بدر منه خلال مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، مساء أمس الجمعة في الدوري المصري وانتهت بالتعادل 2-2.

وقرر وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك، توجيه لفت نظر لصبحي، نظراً لما بدر منه في مباراة سيراميكا، وكان صبحي ألقى بقميص الأبيض على الأرض، أثناء استبداله.

وكتب صبحي عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "توضيح مهم أنا بحترم كيان نادي الزمالك وبتشرف أني لاعب في نادي الزمالك العظيم والكبير، وأنا لم أقصد من بعيد أو قريب الإساءة للنادي ولا لجماهيره ولا لتي شيرت نادي الزمالك العظيم".

وأضاف: "كل ما في الموضوع إني الفترة اللي فاتت كنت مركز جدا في التدريبات وبشتغل على نفسي بكل اجتهاد ولما شاركت في مباراة سيراميكا، الحمد لله تعرضت للإصابة وخرجت ودة كان سبب حزني وكان التوضيح مهم منعا لنشر حاجات غير صحيحة بالمرة، عاش نادي الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".

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