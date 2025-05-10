مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

0 0
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 1
17:00

برايتون

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 0
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

"في الثالثة فجرا بحضور مسؤول سابق".. الأهلي يحصل على توقيع محمد سيحا

03:54 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد سيحا من جلسة منتخب مصر الأولمبي
  • عرض 3 صورة
    سيحا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

حصل النادي الأهلي على توقيع محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب المعار لحرس الحدود، للانضمام إلى الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لمصراوي: "في الثالثة فجر اليوم السبت وقع محمد سيحا للنادي الأهلي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات".

وأضاف: "سيحا وصل إلى الجلسة وجد الاستغناء الخاص به من المقاولون العرب مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وحضر الجلسة أحمد يحيى وكيل اللاعب ومحمد رمضان المدير الرياضي السابق للفريق".

ويلعب محمد سيحا ضمن صفوف حرس الحدود معارا من المقاولون العرب، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان محمد سيحا صاحب الـ23 عاما أحد لاعبي منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وخاض محمد سيحا 14 مباراة خلال الموسم الحالي، استقبل خلالها 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

اقرأ أيضًا:

"تحدثوا معي بالفعل ولكن".. الزمالك يفاوض لاعبًا من الدوري الإنجليزي (خاص)

قرار صادم من مجلس إدارة بيراميدز ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد سيحا الأهلي يحصل على توقيع محمد سيحا الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان