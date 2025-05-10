"في الثالثة فجرا بحضور مسؤول سابق".. الأهلي يحصل على توقيع محمد سيحا

كتبت-هند عواد:

حصل النادي الأهلي على توقيع محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب المعار لحرس الحدود، للانضمام إلى الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لمصراوي: "في الثالثة فجر اليوم السبت وقع محمد سيحا للنادي الأهلي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات".

وأضاف: "سيحا وصل إلى الجلسة وجد الاستغناء الخاص به من المقاولون العرب مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، وحضر الجلسة أحمد يحيى وكيل اللاعب ومحمد رمضان المدير الرياضي السابق للفريق".

ويلعب محمد سيحا ضمن صفوف حرس الحدود معارا من المقاولون العرب، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان محمد سيحا صاحب الـ23 عاما أحد لاعبي منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وخاض محمد سيحا 14 مباراة خلال الموسم الحالي، استقبل خلالها 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

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