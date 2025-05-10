كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر مطلع حضر تحقيقات نادي الزمالك مع لاعبه أحمد مصطفى "زيزو"، تفاصيل جلسة التحقيق التي تمت صباح اليوم السبت، بعد تغيب اللاعب لـ3 مرات سابقة.

وقال المصدر لمصراوي، عقب الجلسة: "اللي بيقول إن زيزو رد على سؤال محقق الزمالك بأن سبب تواجده في سفارة أمريكا واستخراجه تأشيرة رسمية، رغبته في إنه يصيَّف هجاص، اللاعب قال إن سبب تواجده شخصي".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، :"زيزو قال إن سبب انقطاعه عن تدريبات النادي لمدة قاربت الشهر، بسبب الفيديو المنتشر بإزاله صورته داخل ملعب الناشئين بالنادي، وخوفه على سلامته".

واختتم المصدر بشأن سؤال محقق الزمالك عن حقيقة توقيع زيزو للنادي الأهلي، قائلاً: "مش فاكر، من كتر الهجص اللي اتكتب ومحصلش، مش فاكر اللي اتقال".

اقرأ أيضًا:

"ليس لعودتي لرئاسة الزمالك".. مرتضى منصور يدعو حسين لبيب ومجلسه لمؤتمر صحفي

"أيه اللي بدر مني؟".. محمد عواد يرد على عقوبة الزمالك ضده