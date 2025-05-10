مصدر يوضح لمصراوي سبب عدم مشاركة عواد بمران الزمالك بعد العقوبة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الزمالك، سبب غياب حارس مرمى فريقهم محمد عواد عن الحصة التدريبية للفريق اليوم السبت للتحضير لمواجهة بيراميدز.

وكان نادي الزمالك، قد أعلن قرار وائل القباني مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالتنسيق مع أيمن الرمادي المدير الفني، بتحويل محمد عواد حارس مرمى الفريق، للتحقيق أمام الشئون القانونية، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن محمد عواد قد تواجد في مران الزمالك بالفعل ولكن تم رفض مشاركته بسبب إحالته للتحقيق، على أن يتحدد موقفه من مباراة بيراميدز نتيجة للتحقيق الذي سيخضع له.

ويستضيف فريق الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري المصري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف و 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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