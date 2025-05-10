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"أيه اللي بدر مني؟".. محمد عواد يرد على عقوبة الزمالك ضده

02:48 م السبت 10 مايو 2025
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    محمد عواد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    محمد عواد بالنظارة السوداء في تدريبات الزمالك
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    محمد عواد
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    محمد عواد
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    محمد عواد من تدريبات الزمالك_2
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر حارس مرمى فريق الزمالك، محمد عواد، إعلان نادي الزمالك تحويله للتحقيق أمام الشئون القانونية، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

محمد عواد كان قد شارك بديلاً لمحمد صبحي الذي تعرض للإصابة خلال اللقاء الذي أقيم مساء يوم أمس الجمعة وانتهى بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني بالدوري.

وكتب عواد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت:"أنا عايز أعرف أيه اللي بدر مني".

وذكر بيان الزمالك، الصادر في وقت سابق من اليوم أنه بناءً على نتيجة التحقيق سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات مع محمد عواد، وفقاً للوائح.

ويعد هذا أول قرار لوائل القباني بعد توليه المنصب في الزمالك، خلفا لعبد الواحد السيد الذي رحل عن الفريق برحيل جهاز المدير الفني السابق جوزيه بيسيرو.

كما وجه وائل القباني لفت نظر لمحمد صبحي نظراً لما بدر منه في المباراة (ألقى بقميص الزمالك على الأرض)، وأكد الأخير أن تصرفه كان بدافع بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال اللقاء، لكنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

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