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"ليس لعودتي لرئاسة الزمالك".. مرتضى منصور يدعو حسين لبيب ومجلسه لمؤتمر صحفي

02:04 م السبت 10 مايو 2025
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    المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق
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    مرتضى منصور
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    مرتضى منصور
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب لحضور مؤتمر صحفي سيعقده مساء يوم غد الأحد، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بعودته مجددًا لرئاسة الزمالك.

ونشرت الصحفة الرسمية لمرتضى منصور عبر منصة فيسبوك اليوم السبت:" المستشار مرتضي منصور يعقد مؤتمره الصحفي الثالث المؤجل غدًا الاحد الموافق 11مايو الساعة 7 مساء بمكتبة الثاني الكائن 41 شارع أحمد عرابي سيتضمن المؤتمر رسالة للجهات العليا بالدولة".

وأتمت الصفحة البيان بـ:"الدعوة لكافة الصحف والمواقع وصفحات الزملكاوية وكذلك لحسين لبيب وأعضاء لجنته لكشف كل الحقائق بالمستندات والهدف ليس عودتي لرئاسة النادي ولكن لإنقاذه من الإنهيار".

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