أولى قرارات القباني.. الزمالك يحيل محمد عواد إلى التحقيق

كتبت-هند عواد:

أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك، قرار وائل القباني مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالتنسيق مع أيمن الرمادي المدير الفني، بتحويل محمد عواد حارس مرمى الفريق، للتحقيق أمام الشئون القانونية، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وذكر بيان الزمالك، أنه بناءً على نتيجة التحقيق سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات مع محمد عواد، وفقاً للوائح.

ويعد هذا أول قرار لوائل القباني بعد توليه المنصب في الزمالك، خلفا لعبد الواحد السيد الذي رحل عن الفريق برحيل جهاز المدير الفني السابق جوزيه بيسيرو.

كما وجه وائل القباني لفت نظر لمحمد صبحي نظراً لما بدر منه في المباراة (ألقى بقميص الزمالك على الأرض)، وأكد الأخير أن تصرفه كان بدافع بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال اللقاء، لكنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

جدير بالذكر أن خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مساء أمس والتي انتهت بالتعادل 2-2، لم يستمع عواد لحديث مدرب حراس المرمى عماد المندوه، قبل إجراء التبديل ونزول عواد وخروج صبحي.

اقرأ أيضًا:

"تحدثوا معي بالفعل ولكن".. الزمالك يفاوض لاعبًا من الدوري الإنجليزي (خاص)

قرار صادم من مجلس إدارة بيراميدز ضد لاعبي الفريق بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي