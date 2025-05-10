أول ظهور لزيزو داخل نادي الزمالك بالتزامن مع خضوعه للتحقيق (صورة)

نشر المستشار أشرف عبدالعزيز صورة رفقة لاعب نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" من مقر القلعة البيضاء بالتزامن مع حضورهما للخضوع لجلسة تحقيق مع اللاعب.

وكان أحمد سيد "زيزو" قد وصل في الحادية عشر صباح اليوم السبت إلى مقر نادي الزمالك رفقة محاميه أشرف عبدالعزيز للخضوع لجلسة التحقيق التي تم تحديد ثلاثة مواعيد لها من قبل ولم يمتثل لها اللاعب.

زيزو قد انقطع عن تدريبات الزمالك لفترة طويلة وصلت إلى 25 يوم، قبل أن يعود مرة أخرى للتدرب منفرداً في مقر النادي خلال الأيام الماضية.

مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن صاحب ال 29 عاما خاض رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الحالي 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

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