"الأهلي والزمالك كلمة السر".. هل ضاعت فرص بيراميدز في التتويج بالدوري؟



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعرض فريق بيراميدز مساء يوم أمس الجمعة لخسارته الثانية على التوالي بالدور الثاني من الدوري قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

بيراميدز خسر برباعية مقابل هدفين أمس على يد نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة بعدما خسر في الجولة الرابعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على يد فاركو.

وهي النتائج التي جعلت بيراميدز تراجع إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 فارق نقطتين عن الأهلي المتصدر وبفارق 6 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ولكن رغم الخسارتين مازال بيراميدز يمتلك أماله في التتويج بالدوري ولعل أبرز طموحات مسؤولية هو صدور قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بخصم النقاط الثلاثة من الأهلي خلال الجلسة التي حددتها للنطق بالقرار يوم 15 مايو الجاري.

وحال تطبيق خصم نقاط الأهلي الثلاثة فسيكون الفارق لصالح بيراميدز بنقطة وهنا يكفيه الفوز بالثلاث مباريات المتبقية له للتتويج باللقب الأول في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري.

ولكن حال عدم خصم النقاط فسيكون مصيره بيد الأهلي الذي إن لم يتعثر في أي مباراة وفاز بالثلاث مباريات المتبقية له سيتوّج بالدوري ويعتمد جمهور القلعة الحمراء على مباراة بيراميدز الجولة المقبلة أمام الزمالك ليتعثر مجددًا حتى يتم تأمين الصدارة حتى وإن تم خصم النقاط الثلاثة.

المباريات المتبقية لبيراميدز

الثلاثاء 13 مايو ـ الزمالك vs بيراميدز

السبت 17 مايو ـ بتروجت vs بيراميدز

الأربعاء 28 مايو ـ سيراميكا كليوباترا vs بيراميدز

المباريات المتبقية للأهلي

الثلاثاء 13 مايو ـ سيراميكا كليوباترا vs الأهلي

السبت 17 مايو ـ الأهلي vs البنك الأهلي

الأربعاء 28 مايو ـ الأهلي vs فاركو

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