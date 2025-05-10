بعد التعادل مع سيراميكا.. أيمن الرمادي يجتمع بلاعبي الزمالك

كتبت-هند عواد:

عقد أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وتحدث الرمادي مع اللاعبين عن الجوانب الفنية في مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل 2-2، مطالبهم بضرورة التركيز في التدريبات.

ومنح الرمادي اللاعبين، تعليمات وشرح برنامج تدريب اليوم استعداداً لمباراة بيراميدز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، فيما تراجع بيراميدز للمركز الثاني بعد الهزيمة من البنك الأهلي، مساء أمس.

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