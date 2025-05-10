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ستوري نجوم كرة القدم.. عزومة محمد هاني للاعبي الأهلي.. واحتفال صلاح بجائزته الجديدة

04:13 ص السبت 10 مايو 2025
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    لاعبو الأهلي في عزومة محمد هاني (4)_4
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    لاعبو الأهلي في عزومة محمد هاني (5)_5
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    لاعبو الأهلي في عزومة محمد هاني (2)_2
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    وسام أبو علي وإمام عاشور وبنشرقي_7
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    محمد إبراهيم يعيد نشر مقطع فيديو نشرته زوجته لالتقاط الجماهير بمباراة بيراميدز صورًا تذكارية معه_6
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    لاعبو الأهلي في عزومة محمد هاني (3)_3
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    وسام أبو علي يستمتع بالأجواء المشمسة_8
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

احتفل محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من رابطة النقاد كما شارك متابعيه صورة من تدريباته اليومية، فيما شارك سيف الجزيري متابعيه هدفه بمرمى سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق.

وسام أبو علي لاعب الأهلي شارك متابعيه صورة تجمعه بإمام عاشور وبنشرقي وأخرى وهو يستمتع بالأجواء المشمسة في القاهرة، فيما أعاد محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي مقطع فيديو نشرته زوجته لالتقاط الجماهير معه الصور التذكارية.

ونشر رامي ربيعة مدافع الأهلي صورة من "عزومة" محمد هاني للفريق، كما شارك إمام عاشور لاعب الأهلي صورة له مع لاعب المصري أحمد عيد بعدما سبق وتزاملا بصفوف الزمالك.

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وسام أبو علي وإمام عاشور وبنشرقي عزومة محمد هاني للاعبي الأهلي احتفال صلاح بجائزته الجديدة ستوري نجوم كرة القدم
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