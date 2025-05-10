كتب - يوسف محمد:

استمر الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب هزيمة منافسه المباشر على اللقب بيراميدز أمس، على يد فريق سيراميكا كليوباترا.

وكان بيراميدز تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره البنك الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيده عند النقطة رقم 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الأول ب 49 نقطة.

ونجح الأهلي يوم الخميس الماضي الموافق 8 أبريل الجاري، في تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري المصري الموسم الحالي؟

وحال تمكن النادي الأهلي من الفوز بكافة مبارياته المتبقية في بطولة الدوري المصري، يتوج بلقب الدوري المصري بشكل رسمي.

كما أن المارد الأحمر، يمكنه حصد لقب الدوري في حال حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء، بشرط تفوق الأحمر على بيراميدز في عدد الأهداف، خاصة في ظل التعادل بينهما في المواجهات المباشرة.

ويتبقى للمارد الأحمر في بطولة الدوري المصري ثلاثة مباريات، أمام كلا من : "سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي وفاركو".

وعلى الجانب الآخر يتبقى لفريق بيراميدز، ثلاثة مباريات هو الآخر أمام كلا من : "الزمالك، بتروجيت وسيراميكا كليوباترا".

أقرأ أيضًا:

"الأهلي والزمالك يشاركان".. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق