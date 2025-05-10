مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
17:00

برايتون

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

03:06 ص السبت 10 مايو 2025

كرة قدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - يوسف محمد:
تقام اليوم السبت الموافق 10 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تشهد مباريات اليوم، إقامة مباراة واحدة في بطولة الدوري المصري، بين فريقي الاتحاد السكندري وغزل المحلة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة، 8 مساء، "أون سبورت 1".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

وولفرهامبتون ضد برايتون، 5 مساء، "بي إن سبورتس إكسترا 1".
ساوثهامبتون ضد مان سيتي، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 1".
إبسويتش تاون ضد برينتفورد، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 5".
فولهام ضد إيفرتون، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 2".
بورنموث ضد أستون فيلا، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

فالنسيا ضد خيتافي، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 3".
سيلتا فيجو ضد إشبيلية، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 3".
ريال مايوركا ضد ريال بلد الوليد، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".
جيرونا ضد فياريال، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3".
أتليتكو مدريد ضد ريال سوسيداد، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

كومو ضد كالياري، 4 عصرا، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".
لاتسيو ضد يوفنتوس، 7 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".
إمبولي ضد بارما، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فيردربريمن ضد لايبزج، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 4".
يونيون برلين ضد هايدينهايم، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس".
كيل ضد فرايبورج، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".
بوخوم ضد فرايبورج، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 6".
بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

موناكو ضد ليون، 10 مساءً، "بي إنس بورتس 5".
بريست ضد ليل، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 2".
تولوز ضد لانس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2".
مونبيلييه ضد باريس سان جيرمان، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".
رين ضد نيس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 6".
لوهافر ضد مارسيليا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 4".
أنجيه ضد ستراسبورج، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 9".
أوكسير ضد نانت، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 1".
ريمس ضد سانت إيتيان،

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الهند تُشعل التوتر.. والجيش الباكستاني يتوعد برد قاسٍ
"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان
مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين