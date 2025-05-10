جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم السبت الموافق 10 مايو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما تشهد مباريات اليوم، إقامة مباراة واحدة في بطولة الدوري المصري، بين فريقي الاتحاد السكندري وغزل المحلة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة، 8 مساء، "أون سبورت 1".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

وولفرهامبتون ضد برايتون، 5 مساء، "بي إن سبورتس إكسترا 1".

ساوثهامبتون ضد مان سيتي، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

إبسويتش تاون ضد برينتفورد، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

فولهام ضد إيفرتون، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

بورنموث ضد أستون فيلا، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

فالنسيا ضد خيتافي، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 3".

سيلتا فيجو ضد إشبيلية، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 3".

ريال مايوركا ضد ريال بلد الوليد، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

جيرونا ضد فياريال، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

أتليتكو مدريد ضد ريال سوسيداد، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

كومو ضد كالياري، 4 عصرا، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

لاتسيو ضد يوفنتوس، 7 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

إمبولي ضد بارما، 9.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

فيردربريمن ضد لايبزج، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 4".

يونيون برلين ضد هايدينهايم، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس".

كيل ضد فرايبورج، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

بوخوم ضد فرايبورج، 4.30 مساءً، "بي إن سبورتس 6".

بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

موناكو ضد ليون، 10 مساءً، "بي إنس بورتس 5".

بريست ضد ليل، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

تولوز ضد لانس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2".

مونبيلييه ضد باريس سان جيرمان، 10 مساءً، "بي إن سبورتس".

رين ضد نيس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 6".

لوهافر ضد مارسيليا، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

أنجيه ضد ستراسبورج، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 9".

أوكسير ضد نانت، 10 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 1".

ريمس ضد سانت إيتيان،