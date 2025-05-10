منتخب مصر للشباب يلدغ تنزانيا ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل منتخب مصر للشباب إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا للشباب بعدما فاز بهدف نظيف على نظيره التنزاني مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب المنتخب أحمد أشرف بعد متابعة لتصدي حارس مرمى تنزانيا لركلة حرة مباشرة ليسكنها الشباك بالدقيقة 6.

وتأهل منتخب مصر كأفضل ثالث بالمجموعات إذ حل ثالثًا برصيد 7 نقاط بفارق سيراليون الوصيف وجنوب إفريقيا متصدر مجموعته بالرصيد ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر يوم الإثنين المقبل منتخب غابا في دور ربع النهائي على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من المغرب وسيراليون..

وحال تأهل منتخب مصر لدور نصف النهائي من البطولة يضمن أحد البطاقات الأربع التي ستشارك في كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 17 أكتوبر 2025 .

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