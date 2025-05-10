مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
17:00

برايتون

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع

12:52 ص السبت 10 مايو 2025

البنك الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى رئيس نادي البنك الأهلي، أشرف نصار، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره بيراميدز في الدوري.

وفاز فريق البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني ببطولة الدوري.

وقال نصار في تصريحات صحفية عقب المباراة:"فوز رائع على فريق كبير يمتلك لاعبين متميزين وجهاز فني على أعلى مستوى ومازال المشوار صعب وأمامنا مزيد من العمل حتى نُأمن تواجدنا بالمربع الذهبي".

وأتم رئيس نادي البنك الأهلي تصريحاته بقوله:"ثقتى في الجهاز الفنى بقيادة طارق مصطفى واللاعبين كبيرة لذلك كنت واثق من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

ورفع الفوز رصيد فريق البنك الأهلي إلى النقطة 36 في المركز الرابع بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الخامس وخمسة نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

اقرأ أيضًا:

"الكل يلعب لصالح الأهلي".. تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على تعادل الزمالك وهزيمة بيراميدز

بتروجت يخطف تعادلاً قاتلاً أمام فاركو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ضد البنك الأهلي هزيمة بيراميدز نتيجة ماتش بيراميدز والبنك الأهلي أشرف نصار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الهند تُشعل التوتر.. والجيش الباكستاني يتوعد برد قاسٍ
"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بإصدار بيان بالحقائق
بعد 3 أيام من الاشتباكات.. واشنطن تتحرك دبلوماسيًا بين الهند وباكستان
مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين