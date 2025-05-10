عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى رئيس نادي البنك الأهلي، أشرف نصار، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره بيراميدز في الدوري.

وفاز فريق البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني ببطولة الدوري.

وقال نصار في تصريحات صحفية عقب المباراة:"فوز رائع على فريق كبير يمتلك لاعبين متميزين وجهاز فني على أعلى مستوى ومازال المشوار صعب وأمامنا مزيد من العمل حتى نُأمن تواجدنا بالمربع الذهبي".

وأتم رئيس نادي البنك الأهلي تصريحاته بقوله:"ثقتى في الجهاز الفنى بقيادة طارق مصطفى واللاعبين كبيرة لذلك كنت واثق من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

ورفع الفوز رصيد فريق البنك الأهلي إلى النقطة 36 في المركز الرابع بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الخامس وخمسة نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

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