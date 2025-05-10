كتب - يوسف محمد:

علق عمرو أديب مقدم البرامج، على نتائج مباريات أمس الجمعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل، التي شهدت العديد من المفاجآت ومنها هزيمة بيراميدز وتعادل الزمالك.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمس نتيجة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، فيما تلقى بيراميدز الهزيمة من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال أديب في تصريحات تليفزيونية: "هزيمة بيراميدز وتعادل الزمالك اليوم، إشارة إلى هذه الفرق غير جديرة بحصد لقب الدوري المصري، ودليل على أن الأهلي هو الذي يستحق لقب البطولة".

وأضاف: "الأهلي يسعى لحصد البطولة ويمتلك دائما الرغبة في ذلك، أما باقي الفرق تنتظر تعثر الأهلي فقط، بدلا من النظر إلى أنفسنا والبحث عن الفوز باستمرار".

وتابع: " مبروك للنادي الأهلي لقب الدوري، الأهلي حينما يحتل صدارة ترتيب الدوري من الصعب تراجعه مرة أخرى، الجميع لعب اليوم لصالح المارد الأحمر".

واختتم أديب تصريحاته: "أغلب الفرق تتواجد في الدوري المصري للعب المباريات، لكن الأهلي يحصد اللقب في النهاية".

ويذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز صاحب الـ 47 نقطة.

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