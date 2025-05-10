بتروجت يخطف تعادلاً قاتلاً أمام فاركو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق بتروجت تعادلاً قاتلاً بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني بالدوري.

وتقدم فريق فاركو بهدف بعد مرور 11 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه جابر كامل ثم أدرك إسماعيلا بامبو هدف التعادل سريعًا لفريق بتروجت بالدقيقة 25.

وعاد فاركو للتقدم مرة ثانية بهدف في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب أحمد شريف ثم خطف حامد حمدان هدف التعادل لبتروجت من ركلة جزاء بالدقيقة (90+4).

ورفع الفوز رصيد فريق فاركو إلى النقطة 30 في المركز السابع فيما رفع فريق بتروجت رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثامن.

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