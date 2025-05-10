5 أزمات تحاصر مجلس "لبيب" في الموسم الحالي

كتبت-هند عواد:

يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، أزمة خلال الموسم الحالي، تسببت في الصدام مع الجماهير في أكثر من مناسبة.

رحيل نجم الفريق

فشل مجلس إدارة الزمالك في تجديد تعاقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو، ليرحل اللاعب بنهاية الموسم بالمجان.

ولا تكمن الأزمة في رحيل زيزو بالمجان، بينما دخلت الجماهير في صدام مع الإدارة، لإنهاء اللاعب اتفاقه مع الغريم التقليدي الأهلي، وفي يوم 8 أبريل الماضي، حصل زيزو على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية للسفر مع الأحمر في كأس العالم للأندية.

إيقاف القيد الأول

يوم 23 أبريل الماضي، أعلن الزمالك إيقاف قيد الفريق بسبب مستحقات لاعب الفريق السابق المغربي خالد بوطيب.

وقال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، التي كانت تقدر بنحو 2 مليون و400 ألف يورو.

إيقاف قيد للمرة الثاني

في بداية مايو الحالي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات متتالية، بسبب مستحقات مدرب الفريق السابق جايمي باتشيكو، والتي تبلغ 880 ألف دولار.

توديع كونفدرالية

الأزمة الرابعة التي تواجه مجلس الزمالك، تتمثل في توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي، بالهزيمة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

رحيل المدربين

كان رحيل البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك عن تدريب الفريق، بداية الأزمات التي واجهت فريق كرة القدم، إذ أن المدرب الذي حقق السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، فسخ تعاقده مع الأبيض وتولى تدريب الفتح السعودي.

وتعاقد الزمالك مع البرتغالي جوزيه بيسيرو خلفا لجوميز، لإنقاذ الموسم، إلا أنه لم يقدم المطلوب، وودع الفريق بطولتي كأس عاصمة مصر والكونفدرالية تحت قيادة، ومع تعثره في الدوري المصري، أعلن مجلس الإدارة توجيه الشكر له، ليتولى أيمن الرمادي تدريب الفريق بدلا منه لنهاية الموسم.

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