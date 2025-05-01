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أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع المصري البورسعيدي

11:41 م الخميس 01 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

اتخذ المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قراراً مهمًا بعد التعادل مع المصري البورسعيدي سلبيًا.

وتعادل الزمالك سلبيًا مع المصري في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية من دوري نايل.

قرار بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع المصري

قرر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة بيسيرو منح اللاعبين راحة غداً الجمعة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصري التي أقُيمت اليوم.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية للدوري.

وابتعد فريق الزمالك عن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما فقد نقطتين في صراعه على المقدمة، حيث يحتل الآن المركز الثالث برصيد 39 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 والأهلي الوصيف برصيد 43 نقطة.

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