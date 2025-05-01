علي فرج يكشف لمصراوي سبب غيابه عن أمم أفريقيا للشباب عام 2003.. وأصعب موقف في مشواره الكروي

كتب - يوسف محمد:

أكد على فرج حارس مرمى فريق حرس الحدود السابق، على أنه لم يتمكن من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب عام 2003 رفقة منتخب مصر، بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أشهر قليلة من البطولة.

وقال علي فرج في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي رفقة فريق أسمنت السويس، قبل فترة قصيرة من بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي خاضها منتخب مصر بقيادة حسن شحاتة عام 2003 بكوت ديفوار، هذه الإصابة كانت واحدة من أصعب المواقف التي مرت علي في كرة القدم".

وأضاف: "منتخب مصر للشباب في هذه البطولة، تمكن من حصد اللقب والصعود إلى كأس العالم للشباب، وهو ما منحني فرصة المشاركة رفقة المنتخب الوطني في البطولة التي أقيمت في الإمارات آنذاك".

وتابع: "كنت الحارس رقم 2 في منتخب مصر للشباب، عقب شريف إكرامي وتمكنا من تحقيق نتائج مميزة في هذه النسخة، صعدنا إلى دور ال 16 من البطولة، لكننا تلقينا الهزيمة من منتخب الأرجنتين".

وأكمل: "بعيدا عن إصابة الرباط الصليبي التي تعرضت لها قبل أمم أفريقيا للشباب عام 2003، إلا أن الموقف الأصعب في مشواري الكروي بشكل كامل، كان تعرضي لحادث سير عام 2007".

واختتم فرج تصريحاته: "حادث السير الذي تعرض له في عام 2007، تسبب في إبعادي عن الملاعب لمدة عام كامل، خلال تواجدي في صفوف فريق حرس الحدود".

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