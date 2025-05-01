أول تعليق من جوزيه بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع المصري بالدوري

كتب - يوسف محمد:

علق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على تعادل فريقه أمام المصري البورسعيدي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دور نايل".

وقال بيسيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة : "قدمنا مباراة جيدة أمام المصري اليوم وكنا نستحق الفوز في اللقاء، أهدرنا العديد من الفرص طوال المباراة وأقدم التحية للاعبين، بسبب أدائهم طوال اللقاء".

وأضاف: "هذه هى المباراة الأولى، منذ أن توليت مهمة القيادة الفنية للزمالك، أحصل على الوقت الكافي قبل المباراة، للعمل على تحسين جودة اللاعبين، حزين بسبب عدم الفوز باللقاء ولكنني بأداء اللاعبين والروح القوية الذين ظهروا بها".

وتابع: "فريق المصري من أفضل الفرق التي تدافع في المباريات، لكننا نجحنا في صناعة أكثر من فرصة على الرغم من ذلك، المنافسين على البطولة كانوا موفقين أمس أكثر مما كنا عليه اليوم".

وأكمل: "من الوارد تعثر المنافسين في المباريات المتبقية بالدوري، لذلك سنخوض المباريات الخمس المتبقية بكل تركيز وجدية، أطالب الجماهير بعدم القسوة على اللاعبين".

واختتم بيسيرو تصريحاته: "أفضل عدم الحديث عن التحكيم بشكل مستمر، الأخطاء واردة في كرة القدم ولكن الأهم هو عدم تكرارها".

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