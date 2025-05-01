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حكم دولي سابق يحسم الجدل بخصوص صحة هدف الزمالك الملغي ضد المصري البورسعيدي

10:45 م الخميس 01 مايو 2025
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    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق
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كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على صحة قرار حكم مباراة المصري البورسعيدي والزمالك اليوم، أمين عمر بإلغاء هدف الزمالك، الذي أحرزه اللاعب ناصر منسي.

وكان ناصر منسي، قد أحرز هدف للزمالك في مرمى المصري البورسعيدي في الدقيقة 63 من عمر المباراة، قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار إلغاء الهدف، كان قرار صحيح واستدعاء حكم الڤار لحكم الساحة كان قرار صحيح".

وأضاف: "الكرة بها لمسة يد واضحة على مهاجم نادي الزمالك ناصر منسي، قبل تسجيل الهدف".

ويذكر أن التعادل السلبي، كان قد حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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