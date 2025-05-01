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قبل زيزو.. 4 لاعبين ظهروا بالشيشة والسجائر

10:37 م الخميس 01 مايو 2025
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    اسلام جمال الشيشة_Easy-Resize.com
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    ابراهيم سعيد_Easy-Resize.com
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    أحمد حسام ميدو بالسجائر 1_Easy-Resize.com
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    أحمد حسام ميدو بالسجائر_Easy-Resize.com
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    زيزو
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    أحمد زيزو
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية تداول صورة مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي للاعب الزمالك أحمد السيد زيزو، وهو يتواجد في أحد الكافيهات وهو يمسك "الشيشة".

ورغم أن الصورة تم التأكيد إنها ليست في الفترة الحالية وكانت منذ فترة كبيرة، ولكن زيزو ليس اللاعب الوحيد الذي يدخن الشيشة أو السجائر في الدوري المصري، حيث سبقه العديد من اللاعبين.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز اللاعبين المصريين الذين ظهروا بالشيشة أو يدخنون السجائر كالتالي:

أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق ظهر في أكثر من مرة وهو يدخن"الشيشة" والسجائر.

إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أشتهر أيضًا بالتدخين وظهر في أكثر من مرة وهو يمسك السجائر خلال تدريبه لنادي جودلي.

إسلام جمال لاعب الزمالك السابق، تصدر في وقت سابق حديث الوسط الرياضي، بعدما ظهر في مقطع فيديو رفقة فتاة تدخل الشيشة، ما تسبب حينها بغضب مسؤولي الزمالك الذين وقعوا عليه غرامة بخصم 300 ألف جنيه.

وظهر المدرب مؤمن سليمان خلال فترة تدريبه سموحة وهو يدخن سيجارة، حسبما رصدته كاميرات مباراة مصر المقاصة وسموحة في الدوري المصري، بعد طرده من المباراة التي انتهت بفوز سموحة بنتيجة 4-3.

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