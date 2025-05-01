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الأبيض يبتعد.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والمصري

10:34 م الخميس 01 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

سقط فريق الزمالك اليوم الخميس، في فخ التعادل السلبي مع نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

بهذه النتيجة، فقد الزمالك نقطتين ثمينتين في رحلته نحو الزحف لقمة الدوري ومطاردة بيراميدز المتصدر والأهلي الوصيف.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك كالتالي:

1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 43 نقطة

3- الزمالك 39 نقطة

4- المصري 35 نقطة

5- البنك الأهلي 32 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 27 نقطة

7- فاركو 26 نقطة

8- بتروجت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

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