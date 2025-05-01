كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دور نايل".

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 39 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع المصري رصيده إلى النقطة رقم 35 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره البنك الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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